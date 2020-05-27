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В мире коронавирусом заразились 5,6 миллиона человек

В мире коронавирусом заразились 5,6 миллиона человек
08:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тыс. человек, число инфицированных - 5,59 млн.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 среды достигло 350 тыс. 458 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 226, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 среды насчитывалось 5 млн 591 тыс. 067 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 96 тыс. 006, излечились более 2,2 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 686 тыс. 282 человека, количество смертельных случаев превысило 352 тыс., излечились более 2,4 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 681 тыс. 212 (98 тыс. 916 скончавшихся), Бразилии - 391 тыс. 222 (24 тыс. 512), Великобритании - 266 тыс. 599 (37 тыс. 130), Испании - 236 тыс. 259 (27 тыс. 117), Италии - 230 тыс. 555 (32 тыс. 955), Франции - 182 тыс. 847 (28 тыс. 533), Германии - 181 тыс. 200 (9 тыс. 334), Турции - 158 тыс. 762 (4 тыс. 397), Индии - 151 тыс. 876 (4 тыс. 346), Иране - 139 тыс. 511 (7 тыс. 508), Перу - 129 тыс. 751 (3 тыс. 788).

ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 45,2 против 44,6 во вторник. В США он достиг 304 человек, Испании - 580, Великобритании - 546, Италии - 545, Бразилии - 116, Франции - 437, Германии - 101, Турции - 52, Иране - 90, Индии - 3, Перу - 115.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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