ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса

Новости мира:Всемирная организация здравоохранения считает, что новым эпицентром COVID-19 в мире является Южная и Северная Америка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что теперь считает эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку. Об этом сообщает Reuters.

По данным организации, в Америке зафиксировано более 2,4 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 143 тысяч смертей.

"Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19. Сейчас странам не время ослаблять ограничения", — заявила руководитель ВОЗ в американском регионе Кариса Этьен.

В частности, тревогу ВОЗ вызывает ситуация в Бразилии, Перу, Чили, Эль-Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

В январе и феврале ВОЗ считала эпицентром эпидемии коронавируса Китай. В марте — Европу, считая, что опасность может грозить США и Африке.

Коронавирус нового типа COVID-19 был впервые диагностирован в Китае 31 декабря 2019 года. Спустя пять месяцев в мире зафиксировано почти 5,6 миллионов случаев заболевания. Более 350 тысяч человек умерли.