НБУ: Украинцы в этом году на зарубежные поездки потратят вдвое меньше

Новости Бизнеса:В НБУ заявили, что в этом году украинцы на путешествия за границу в лучшем случае потратят около 4,5 млрд долл., что вдвое меньше по сравнению с прошлым годом.

В этом году украинцы на путешествия за границу в лучшем случае потратят около 4,5 млрд долл., что вдвое меньше по сравнению с прошлым годом.

Об этом в интервью LIGA.net сказал заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"В прошлом году это было около $9 млрд за год (расходы украинцев на путешествия за границу - ред.). Сейчас в лучшем случае будет половина", - сказал Сологуб.

Он также отметил, что скорее всего склонность населения к сбережениям увеличится, поскольку никто не понимает, что с этой эпидемией будет дальше.

"Но это не означает, что люди совсем перестанут потреблять. Взять хотя бы тот эффект, что люди два месяца сидели дома и сейчас у них появится подсознательное стремление вернуться к прежней жизни: сходить в ресторан, поехать в отпуск", - сказал Сологуб.