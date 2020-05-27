Сжиженный газ из США: Кабмин сделал шаг к возможным поставкам

Новости Бизнеса:Кабмин одобрил проект меморандума о сотрудничестве между американской компанией Louisiana natural gas Exports.

Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между американской компанией Louisiana natural gas Exports и правительством, который предусматривает изучение возможностей поставок сжиженного газа из США.

Соответствующее решение приняли с однодневной доработкой на заседании правительства 27 мая.

Согласно документу, который опубликовал нардеп Алексей Гончаренко, общий срок проекту будет длится не менее 20 лет. Годовой объем поставок сжиженного газа из США составляет 5,5 миллиарда кубометров.

Также меморандум предусматривает развитие газовой инфраструктуры на границе Украины с Польшей. Такой проект может быть частично профинансирован правительствами США и ЕС.

"Меморандум не создает юридических обязательств и является лишь декларацией о намерениях", - говорится в документе.