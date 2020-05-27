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В МОН начали работу над новой концепцией оплаты труда учителей

В МОН начали работу над новой концепцией оплаты труда учителей
15:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Бизнеса:В Министерстве образования и науки работают над новой концепцией оплаты труда педагогических работников.

В Госбюджете-2020 не предусмотрено установление дополнительных доплат на этот год для учителей, однако в Министерстве образования и науки работают над новой концепцией оплаты труда педагогических работников.

Об этом сообщила во время брифинга врио министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Все педагоги и ученики во время карантина прилагали максимум усилий, чтобы адаптироваться к новым условиям.

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В частности учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий. И мы благодарны им за эту работу. В бюджете 2020 года не предусмотрено установление дополнительных доплат на 2020 год. Но сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников", - рассказала Мандзий, отвечая на вопрос о надбавках учителям.

Как сообщалось, что в МОН ранее заявляли, что урезание бюджета не отразится на зарплатах учителей.

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Украина, Зарплата, МОН, Учителя.
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