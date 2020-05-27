Украинцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Украины:В Украине 28 мая ухудшатся погодные условия, в частности, в Киеве и Киевской области ожидается сильный дождь.

Ночью 28 мая в юго-восточной части страны, днем - в большинстве северных, центральных, Одесской и николаевской областях ожидается значительное ухудшение погодных условий.

"Значительные дожди, на левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В Киеве и Киевской области днем 28 мая ожидается значительный дождь.

"Предупреждение об ухудшении погодных условий. 28 мая ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди, на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с. Днем 28 мая в Киеве и Киевской области сильный дождь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в среду, 27 мая, во всех областях Украины дожди с грозами. Максимальная температура воздуха составит +22 на юге и востоке. На западе температура будет держаться на уровне от +17 до +19, на востоке - +15...+22, на юге - +19...+22, на севере - от +15 до +17 градусов. Осадки по всей территории страны ожидаются до конца недели.