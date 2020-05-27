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Немного потеплеет: в Украине до конца мая прогнозируют дожди

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Немного потеплеет: в Украине до конца мая прогнозируют дожди
08:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Дождливая прохладная погода сохранится на большей части Украины.

В ближайшие сутки, 27 мая, территория Украины по-прежнему останется в прохладной и влажной воздушной массе в поле пониженного атмосферного давления: будут дожди, днем местами с грозами, лишь ночью в южных и восточных областях без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем 14-19 °, в юго-восточной части страны местами до 23 °. В Киеве - временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью около 10 °, днем 15-17 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 мая самая высокая температура днем была 33,6° в 2007г., самая низкая ночью 1,7° в 1904г.

Прогноз погоды на 27 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

На большинстве территории Украины 27 мая ожидаются дожди, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

"Сухие ячейки случаться разве что в восточной части, преимущественно в Луганской и Донецкой областях, а также в Запорожье и в Николаевской области",– написала Диденко.

Ветер будет дуть северо-восточный, разгоняться до 3 – 8 метров за секунду.

Температура воздуха незначительно повысится по сравнению с предыдущими днями. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15...+19 градусов. На Юге, Востоке, в Днепре – до +17...+22 градусов. В Киеве прогнозируют дожди. Ночью будет +10 градусов, днем до +17 градусов.

Какой будет погода в городах Украины в среду, 27 мая

  • Ужгород – +17…+19
  • Львов – +17…+19
  • Ивано-Франковск – +15…+17
  • Тернополь – +16…+18
  • Черновцы – +15…+17
  • Хмельницкий – +15…+17
  • Луцк – +17…+19
  • Ровно – +16…+18 
  • Житомир – +16…+18
  • Винница – +15…+17
  • Одесса – +18…+20
  • Николаев – +19…+21
  • Херсон – +20…+22
  • Симферополь – +20…+22
  • Кропивницкий – +16…+18
  • Черкассы – +16…+18
  • Чернигов – +15…+17
  • Сумы – +15…+17
  • Полтава – +17…+19
  • Днепр – +18…+20
  • Запорожье – +20…+22
  • Донецк – +20…+22
  • Луганск – +20…+22
  • Харьков – +19…+21
  • Киев – +15…+17

В четверг, 28 мая, в западных областях небольшой дождь; температура ночью 5-11°, днем 14-20°.

На остальной территории умеренные, местами значительные дожди, кое-где с грозами; температура ночью 7-14°, днем 16-21°, на востоке 21-26°. Ветер в большинстве областей северо-восточный, 5-10 м / с; в восточной части - юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м / с.

В Киеве в четверг временами дождь . Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 9-11 °, днем 16-18 °.

26 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-18°, в Днепре возле Киева 14°.

Прогноз погоды на 28 мая, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют в Украине 29 мая в южных, и северных областях небольшие дожди. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с; в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 16-21°, на Прикарпатье местами 13-15°; в восточной части ночью 10-15°, днем 21-26°.

На Киевщине днем небольшие дожди, местами грозы. Температура ночью 7-12°, днем 16-21°.

Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, ожидаются небольшие и умеренные (ночью 30 мая на юге и востоке страны местами значительные) дожди, отдельные грозы; 30 мая ночью в северных, центральных и западных областях, 31 мая в южной части без осадков. Температура ночью 8-13°, в западных областях 5-10° тепла, днем 13-19°; на востоке и юге страны ночью 10-16°, днем 17-22°.

В столичном регионе на выходные дождь, только ночью 30 мая без осадков. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.

Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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