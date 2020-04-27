Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Новости Украины:26 апреля в столице выпало 26 мм осадков, что является наибольшим показателем для этого дня за всю историю соответствующих наблюдений с 1891 года.

26 мм осадков выпало в Киеве 26 апреля, что является наибольшим показателем для этого дня за все минувшие годы с начала соответствующих наблюдений, которые ведутся с 1891 года.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, воскресный показатель на 6 мм превышает прежний рекорд, достигнутый 26 апреля 1987 года.

"К сожалению, в большинстве других регионов Киевщины осадков (в этот день – ред.) выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 мм", - отмечается на странице обсерватории в Facebook.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине. В частности, на востоке ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ожидается, что сегодня погода в Украине будет дождливой и сопровождаться сильным ветром. Температура воздуха днем поднимется до +18. В восточных и южных регионах ожидается от +11 до +17 днем, от +4 до +7 ночью. В Харьковской, Луганской и Донецкой области весь день могут идти дожди.

Во вторник, 28 апреля, в Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 13-18°, на западе страны 16-21°.

В Киеве без существенных осадков; температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём 16-18°.