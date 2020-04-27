Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине более 9 тысяч заболели COVID-19
В Украине более 9 тысяч заболели COVID-19
Количество зараженных коронавирусом людей в мире приближается к 3 миллионам
Количество зараженных коронавирусом людей в мире приближается к 3 миллионам
Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля
Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля

В Украину идет антициклон: синоптики обещают потепление и грозы

Смотрите фото (6)
В Украину идет антициклон: синоптики обещают потепление и грозы
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В начале недели в Украине немного потеплеет, в основном без осадков.

В ближайшие сутки, 27 апреля, температура воздуха в Украине будет в пределах климатической нормы, атмосфера успокоится, лишь на востоке страны будет влажно и ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине - без существенных осадков, лишь в восточной части страны временами дождь. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе, заморозки 0-3°; температура днём 11-16° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 19°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 13-15°.

Прогноз погоды на 27 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

В большинстве областей Украины осадков не прогнозируют. Только на Харьковщине, Луганщине и Донетчине ожидают дожди. Температура воздуха на Западе – +12...+16, в восточных областях прохладнее – +11...+14, на Юге – +13...+16, в центральной части страны – +13...+15 

В Киеве воздух тоже прогреется днем до +13...+15, ночью до +4...+6, без осадков. Направление ветра изменилось на северо-западное 5 – 10 метров в секунду.

Об ухудшении погодных условий предупредила и синоптик Наталья Диденко.

"Внимание. В ночь на понедельник в Украине, кроме Юга и Востока, вероятны заморозки 0 – 3 градуса",– написала Наталья Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 27 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +16...+18
  • Львов – +14...+16
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +13...+15
  • Черновцы – +13...+15
  • Хмельницкий – +13...+15
  • Луцк – +14...+16
  • Ровно – +13...+15
  • Житомир – +13...+15
  • Винница – +14...+16
  • Одесса – +13...+15
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +13...+15
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +12...+14
  • Сумы - + 11... + 13
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +12...+14
  • Луганск – +11...+13
  • Харьков – +11...+13
  • Киев – +13...+15

Во вторник, 28 апреля, в Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 13-18°, на западе страны 16-21°.

В Киеве без существенных осадков; температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём 16-18°.

Прогноз погоды на 28 апреля, фото: meteo.gov.ua

29 апреля в Украине переменная облачность, без осадков, лишь в западных областях днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температуре ночью 4-9° тепла, днем 18-23°, на западе страны 16-21°. В столице переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua

30 апреля - 1 мая в западных, днем и в северных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 6-12°; днем 30 апреля 17-23°, 1 мая 14-20°, на востоке до 25°.

30 апреля - 1 мая в Киеве ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 7-12°; днем 30 апреля 18-23°, 1 мая 15-20°.

Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
03 Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся
04 Главу Государственной налоговой службы могут назначить без конкурса
05 В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет антициклон: синоптики обещают потепление и грозы
В Украину идет антициклон: синоптики обещают тепло и грозы
На Донбассе боевики 11 раз открывали огонь
На Донбассе боевики 11 раз открывали огонь
В КНДР назвали причину отсутствия Ким Чен Ына
В КНДР назвали причину отсутствия Ким Чен Ына
Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь