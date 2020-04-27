В Украину идет антициклон: синоптики обещают потепление и грозы

Новости Украины:В начале недели в Украине немного потеплеет, в основном без осадков.

В ближайшие сутки, 27 апреля, температура воздуха в Украине будет в пределах климатической нормы, атмосфера успокоится, лишь на востоке страны будет влажно и ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине - без существенных осадков, лишь в восточной части страны временами дождь. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе, заморозки 0-3°; температура днём 11-16° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 19°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 13-15°.

Прогноз погоды на 27 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

В большинстве областей Украины осадков не прогнозируют. Только на Харьковщине, Луганщине и Донетчине ожидают дожди. Температура воздуха на Западе – +12...+16, в восточных областях прохладнее – +11...+14, на Юге – +13...+16, в центральной части страны – +13...+15

В Киеве воздух тоже прогреется днем до +13...+15, ночью до +4...+6, без осадков. Направление ветра изменилось на северо-западное 5 – 10 метров в секунду.

Об ухудшении погодных условий предупредила и синоптик Наталья Диденко.

"Внимание. В ночь на понедельник в Украине, кроме Юга и Востока, вероятны заморозки 0 – 3 градуса",– написала Наталья Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 27 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +14...+16

Одесса – +13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы - + 11... + 13

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +13...+15

Во вторник, 28 апреля, в Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 13-18°, на западе страны 16-21°.

В Киеве без существенных осадков; температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём 16-18°.

Прогноз погоды на 28 апреля, фото: meteo.gov.ua

29 апреля в Украине переменная облачность, без осадков, лишь в западных областях днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температуре ночью 4-9° тепла, днем 18-23°, на западе страны 16-21°. В столице переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua

30 апреля - 1 мая в западных, днем и в северных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 6-12°; днем 30 апреля 17-23°, 1 мая 14-20°, на востоке до 25°.

30 апреля - 1 мая в Киеве ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 7-12°; днем 30 апреля 18-23°, 1 мая 15-20°.

Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.