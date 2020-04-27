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В Украине ожидается штормовой ветер

В Украине ожидается штормовой ветер
10:04 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В восточной части Украины 27 апреля ожидаются сильные порывы ветра.

27 апреля в восточной части Украины ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Днем 27 апреля в восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый)", - говорится в сообщении.

На востоке страны также ожидаются небольшие дожди. На остальной территории 27 апреля – без осадков, солнечно, до + 12 + 15.

На Закарпатье из-за непогоды обесточены 11 сел

Напомним, в понедельник в Украине - без существенных осадков, лишь в восточной части страны временами дождь. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе, заморозки 0-3°; температура днём 11-16° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 19°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 13-15°.

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Погода, Ветер, Синоптики, ГСЧС, Штормовой ветер.
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