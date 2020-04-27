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На Закарпатье из-за непогоды обесточены 11 сел

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На Закарпатье из-за непогоды обесточены 11 сел
09:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Закарпатье в субботу были обесточены 11 населенных пунктов из-за сильного ветра и дождя, пострадавших нет.

На Закарпатье в результате порывистого ветра и дождя обесточены 11 населенных пунктов и повалены деревья, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В частности, обесточены н.п. в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах. Восемь поваленных деревьев находились на автодорогах в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отмечают, что на местах работают аварийные бригады РЭС, и вскоре электроснабжение будет восстановлено.

Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлечены спасатели. Все деревья распылены и отстранены от мест их падения.

Информации о пострадавших в результате непогоды лиц в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины не поступало.

Напомним, в понедельник в Украине - без существенных осадков, лишь в восточной части страны временами дождь. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе, заморозки 0-3°; температура днём 11-16° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 19°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 13-15°.

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Непогода, Электричество, ГСЧС.
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