В Украине ожидаются сильные заморозки: какие регионы в опасности

Новости Украины:В западных, северных и большинстве центральных областей Украины ожидаются заморозки.

Погода в Украине в ближайшие сутки испортится, и в ночь на 28 апреля местами ударят сильные заморозки. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что по данным Укргидрометцентра, ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до -3.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине. В частности, на востоке ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ожидается, что сегодня погода в Украине будет дождливой и сопровождаться сильным ветром. Температура воздуха днем поднимется до +18. В восточных и южных регионах ожидается от +11 до +17 днем, от +4 до +7 ночью. В Харьковской, Луганской и Донецкой области весь день могут идти дожди.

Во вторник, 28 апреля, в Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 13-18°, на западе страны 16-21°.

В Киеве без существенных осадков; температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём 16-18°.