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"Укрзализныця" для бизнеса: Кабмин изучает возможность снижения тарифов

"Укрзализныця" для бизнеса: Кабмин изучает возможность снижения тарифов
19:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:При этом, по словам премьера, у госкомпании серьезная финансовая ситуация.

Кабинет министров просчитывает возможность снижения тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки для бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Совета по вопросам экономического развития Украины.

"Мы ведем беседу и с "Укрзализныцей", и с бизнесом, который сегодня просит снижения тарифов. Несмотря на сложное финансовое состояние "Укрзализныци", мы просчитываем возможности повышения их ликвидности, чтобы они могли пройти кризисную ситуацию, предоставить поддержку бизнесу, но в то же время, чтобы мы это предприятие не потеряли", - сказал он.

Денис Шмыгаль провел встречу с представителями немецкого бизнеса

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров принял решение о снижении нормы отчислений чистой прибыли "Укрзализныци" в государственный бюджет до 30%.

По итогам работы в первом квартале 2020 года убытки "Укрзализныци" составили 7 миллиардов гривень, поэтому есть риск, что к концу года из-за необходимости выплачивать кредиты и проценты по ним у компании будет дефицит средств в размере 16 миллиардов гривень.

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Транспорт, Кабмин, УЗ.
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