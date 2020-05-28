Возобновление пассажирских авиаперевозок: Кабмин ведет переговоры с разными странами

Новости Бизнеса:В Кабмине заявили, что Украина ведет переговоры по возобновлению авиаперевозок с разными странами.

Украина ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с рядом стран, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав видео, в котором показана текущая ситуация в украинских аэропортах.

"Продолжается работа, чтобы скоро наши граждане смогли безопасно ездить и летать по Украине, и за ее пределами. Совместно с МИД ведем переговоры с разными странами о возобновлении регулярных пассажирских авиаперевозок. А пока наши аэропорты уже готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах", - сообщил министр.

Ранее премьер Денис Шмигаль сообщал, что Кабинет министров Украины вернется к вопросу возобновления рейсовых авиаперевозок после 15 июня.