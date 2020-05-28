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Цены на нефть падают второй день подряд

Цены на нефть падают второй день подряд
10:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются второй день подряд на данных о запасах сырья в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 33,88 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,48%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 31,62 доллара за баррель, потеряв 3,63%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

На мировом рынке резко обвалились цены на нефть

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.

В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.

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Нефть, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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