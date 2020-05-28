Польская курятина: небезопасная продукция продолжает "мигрировать" регионами

Новости Бизнеса:Ранее в Украину завезли польскую курятину с сальмонеллой.

В Украину завезли польскую курятину с сальмонеллой.

Об этом сообщает ГУ Госпродпоребслужбы в Тернопольской области.

Сальмонеллу обнаружили в замороженной курятине польского производителя "Cedrob SA, PL 14023901 WE Ujazdоwek, Ciechanоw". Зараженное мясо экспортировали из Польши в отдельные государства - члены ЕС. Также - в Украину. Об этом факте украинских контроллеров проинформировала система RASFF.

Впервые небезопасную курятину было обнаружено в начале мая, впрочем, до сих пор она "мигрирует" регионами.

Справка: Система RASFF была создана в 1979 году. Через RASFF можно обмениваться информацией и оперативно противодействовать рискам по безопасности пищевых продуктов и кормов.

Как сообщалось, ранее сальмонеллу обнаруживали в курятине "Гавриловские цыплята" производства "Агромарс".