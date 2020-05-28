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Замглавы комитета экономразвития рассказал, к чему приведет снижение мощностей АЭС в пользу угольных

Замглавы комитета экономразвития рассказал, к чему приведет снижение мощностей АЭС в пользу угольных
14:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:По мнению депутата, мощность АЭС ограничивается в связи с действующей политикой Министерства энергетики, которая не направлена на защиту интересов потребителя.

Снижение мощностей атомных электростанций, которые вырабатывают самую дешевую электроэнергию в пользу более дорогих угольных станций, приведет к росту цены на электричество для промышленности, а вслед за этим подорожают и товары.

Такое мнение высказал заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, комментируя историческое снижение доли атомной генерации на рынке и наращивание выработки ТЭС и ТЭЦ.

"Вчера произошло еще одно ограничение мощности атомных электростанций, теперь они работают на историческом минимуме, около 6630 Мвт. Это означает, что на рынок попадает меньше атомной энергии, которая наиболее дешевая, и приходит больше энергии тепловой. Во-первых, тепловая более дорогая, а во-вторых, при производстве тепловой электроэнергии сжигается уголь и это несет нагрузку на экологию, это довольно вредное производство", - сказал он.

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По словам Кисилевского, мощность атомных электростанций ограничивается в связи с действующей политикой Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которая не направлена на защиту интересов потребителя, поскольку, это приведет к росту стоимости электричества, а значит и товаров.

"По непонятной для меня причине ограничивается производство дешевой электроэнергии и увеличивается производство дорогой электроэнергии. Это такая политика Министерства энергетики, и она не в интересах потребителя, потому что чем дороже электроэнергия, тем больше за нее заплатит потребитель. Потребитель заплатит больше в магазине, потому что подорожают продукты и товары, которые мы покупаем, поскольку в стоимости любого товара есть электричество", - отметил депутат.

"Результатом таких действий является увеличение цены электричества для промышленных потребителей", - добавил он.

Как сообщалось, 27 мая временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин заявил, что производство электроэнергии на атомных электростанциях государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом упало до исторического минимума 6630 МВт.

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Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что вытеснение дешевой атомной генерации угольными электростанциями свидетельствует о действиях Министерства энергетики и защиты окружающей среды в пользу частной компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, который владеет 70% угольной генерации.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома" и работу на пониженной мощности еще 5 энергоблоков.

Энергобаланс был пересмотрен в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии. Более 20% рынка ВИЭ принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. В то же время, на тепловых электростанциях, большинство из которых также входит в энергохолдинг ДТЭК, предполагается несущественное снижение доли генерации.

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Украина, АЭС, Финансы.
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