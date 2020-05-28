Замглавы комитета экономразвития рассказал, к чему приведет снижение мощностей АЭС в пользу угольных

Новости Бизнеса:По мнению депутата, мощность АЭС ограничивается в связи с действующей политикой Министерства энергетики, которая не направлена на защиту интересов потребителя.

Снижение мощностей атомных электростанций, которые вырабатывают самую дешевую электроэнергию в пользу более дорогих угольных станций, приведет к росту цены на электричество для промышленности, а вслед за этим подорожают и товары.

Такое мнение высказал заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, комментируя историческое снижение доли атомной генерации на рынке и наращивание выработки ТЭС и ТЭЦ.

"Вчера произошло еще одно ограничение мощности атомных электростанций, теперь они работают на историческом минимуме, около 6630 Мвт. Это означает, что на рынок попадает меньше атомной энергии, которая наиболее дешевая, и приходит больше энергии тепловой. Во-первых, тепловая более дорогая, а во-вторых, при производстве тепловой электроэнергии сжигается уголь и это несет нагрузку на экологию, это довольно вредное производство", - сказал он.

По словам Кисилевского, мощность атомных электростанций ограничивается в связи с действующей политикой Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которая не направлена на защиту интересов потребителя, поскольку, это приведет к росту стоимости электричества, а значит и товаров.

"По непонятной для меня причине ограничивается производство дешевой электроэнергии и увеличивается производство дорогой электроэнергии. Это такая политика Министерства энергетики, и она не в интересах потребителя, потому что чем дороже электроэнергия, тем больше за нее заплатит потребитель. Потребитель заплатит больше в магазине, потому что подорожают продукты и товары, которые мы покупаем, поскольку в стоимости любого товара есть электричество", - отметил депутат.

"Результатом таких действий является увеличение цены электричества для промышленных потребителей", - добавил он.

Как сообщалось, 27 мая временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин заявил, что производство электроэнергии на атомных электростанциях государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом упало до исторического минимума 6630 МВт.

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что вытеснение дешевой атомной генерации угольными электростанциями свидетельствует о действиях Министерства энергетики и защиты окружающей среды в пользу частной компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, который владеет 70% угольной генерации.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома" и работу на пониженной мощности еще 5 энергоблоков.

Энергобаланс был пересмотрен в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии. Более 20% рынка ВИЭ принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. В то же время, на тепловых электростанциях, большинство из которых также входит в энергохолдинг ДТЭК, предполагается несущественное снижение доли генерации.