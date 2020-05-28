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ПриватБанк продлил кредитные каникулы малому и среднему бизнесу

ПриватБанк продлил кредитные каникулы малому и среднему бизнесу
13:56 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:ПриватБанк продлил до конца июля 2020 года "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей, которые были введены с начала марта на период карантина.

ПриватБанк продлил до конца июля 2020 года кредитные каникулы по кредитным лимитам на счетах клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей, которые были введены с начала марта на период карантина, сообщили в финучреждении. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Такая отсрочка платежей действует для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продуктам "Кредитный лимит на счет" и "Кредитный лимит Предпринимательский", по которым требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на 31.07.2020 года. Для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку.

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"Кредитные каникулы" введены ПриватБанком как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя с начала марта. Также до конца июля банк отменил начислении штрафов и пени по всем уже просроченным ранее кредитам клиентов малого и среднего бизнеса.

Напомним, что с 25 мая ПриватБанк существенно снизил ставки по всем новым и действующим кредитам бизнеса.

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ПриватБанк, Бизнес, Кредитные каникулы.
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