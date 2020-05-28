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В Украине средняя зарплата гражданина за год превысила 10,4 тыс гривень

В Украине средняя зарплата гражданина за год превысила 10,4 тыс гривень
18:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам апреля 2020 года составил 15 278 гривень.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2020 года выросла по сравнению с апрелем 2019 года на 1,6% - до 10 430 гривень.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом, по сравнению с мартом, размер средней номинальной заработной платы в апреле 2020 года сократился на 8,9%.

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Реальная заработная плата в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 9,6%, а по сравнению с апрелем 2019 года - на 0,4%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле текущего года была в 2,2 раза выше минимальной заработной платы, которая была установлена на уровне 4 723 гривни.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам апреля 2020 года составил 15 278 гривень.

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Как сообщалось, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривень и составляет 4 723 гривни в месяц, или 28,31 гривни в час.

Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2020 год, в этом году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит: с 1 января 2020 года - 2 027 гривень, с 1 июля - 2 118 гривень, с 1 декабря - 2 189 гривень.

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Украина, Зарплата, Финансы.
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