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НКРЭКУ обвинила ДТЭК в манипуляциях на рынке электроэнергии

НКРЭКУ обвинила ДТЭК в манипуляциях на рынке электроэнергии
15:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:НКРЭКУ обвинила ДТЭК в искусственном ценовом провале на рынке электроэнергии и заявила о черной пиар-кампании.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила о манипуляциях на рынке и попытках дискредитации регулятора и отдельных его членов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В последние дни на биржевом сегменте рынка электроэнергии (рынок "на сутки вперед") наблюдаются беспрецедентные действия, которые приводят к обвалу цены электроэнергии. Такое падение цены имеет явно искусственный характер, поскольку не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

В НКРЭКУ заявили, что проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

"Вместе с этим, в последние дни в средствах массовой информации начата целенаправленная информационная кампания по дискредитации действий НКРЭКУ, которые якобы привели к обвалу цены и кризиса в энергетике. Четко прослеживается черная пиар-кампания в отношении отдельных членов НКРЭКУ, имеющая откровенно заказной характер, а обвинения, которые высказывают отдельные политики и "эксперты", являются откровенной клеветой. В частности, в отношении действий члена НКРЭКУ Д.Коваленко, занимающего профессиональную и сбалансированную позицию, но которая может не устраивать некоторых участников рынка", - отмечают в сообщении.

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В нацкомиссии заявили, что все решения НКРЭКУ принимаются коллегиально, с предыдущим обсуждением, учитывая замечания участников рынка и потребителей. "Члены НКРЭКУ не должны быть лояльными к любым финансово-промышленным группам, а балансируют интересы производителей, поставщиков и потребителей электрической энергии, в частности, в условиях кризиса, вызванного COVID-19, с целью сохранения энергосистемы страны", - сообщают в НКРЭКУ.

В нацкомиссии отметили, что учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка, НКРЭКУ предпринимает беспрецедентные меры, в частности, на следующее заседание НКРЭКУ вынесен проект решения относительно определения минимальных цен на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн/МВт в дневной период и 567 грн/МВт в ночной период. "Такое решение поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию", - резюмируют в НКРЭКУ.

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В пресс-службе добавили, что НКРЭКУ в ближайшее время вместе с Антимонопольным комитетом Украины осуществит меры реагирования относительно действий участников рынка.

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ДТЭК, Электроэнергия, НКРЭКУ, Рынок электроэнергии.
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