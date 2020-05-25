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Меморандум по ВИЭ: международные инвесторы обратились к Кабмину

Меморандум по ВИЭ: международные инвесторы обратились к Кабмину
23:44 Пн, 25 Май 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Международные инвесторы ВИЭ призвали правительство к скорейшему подписанию компромиссного меморандума.

Группа международных инвесторов, эксплуатирующих и строящих в Украине объекты возобновляемой энергетики общей установленной мощностью свыше 2 ГВт, обратилась к правительству с просьбой скорейшего подписания меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере ВИЭ.

"Мы с нетерпением ожидаем достижения компромисса и подписания меморандума, который бы уважал права инвесторов и предусматривал шаги по достижению всеобъемлющей реформы рынка электроэнергии", – говорится в письме премьеру представителей 15 иностранных компаний, работающих в секторе ВИЭ, имеющемся в распоряжении интернет-портала "Энергореформа".

В частности, среди авторов Emsolt (Турция), NBT, Scatec Solar (обе – Норвегия), TIU Canada (Канада), VR Capital (США), Vindkraft (Швеция), Total Eren (Франция).

Согласно этому письму, инвесторы выразили готовность поддержать правительство в стабилизации финансовой ситуации посредством добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, обеспечивая тем самым, по их мнению, плавный переход к аукционной системе поддержки ВИЭ и улучшение финансового состояния ГП "Гарантированный покупатель".

Вместе с тем в письме отмечается, что производители возобновляемой энергии испытывают существенные задержки по ее оплате со стороны государства, а уровень оплаты за последние несколько месяцев составляет только 10% произведенной электроэнергии.

Инвесторы рассчитывают, что, по условиям меморандума, государство возьмет на себя обеспечение погашения накопившейся задолженности по оплате в течение согласованного срока, но не позднее конца года, а также своевременную оплату произведенной в дальнейшем электроэнергии.

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В свою очередь инвесторы предлагают относительно введенных в эксплуатацию в 2017-2019 годах СЭС снижение "зеленого тарифа" на 12,5% и 15% (соответственного для СЭС мощностью до 10 МВт и свыше 10 МВт), для ВЭС – на 7,5% с пролонгацией действия з/т на 2 года.

Для объектов ВИЭ, введенных в эксплуатацию в 2020-2022 годах, предлагается не изменять з/т, поскольку в 2020 году согласно законодательству тариф ранее был снижен на 25% и 10% для СЭС и ВЭС соответственно, либо изменить его минимально – на 2,5%. При этом установить 50% ответственность за небалансы с 2021 года, и 100% – с 2022 года, погрешность прогнозирования оставить на уровне 10% для ВЭС и 5% для СЭС.

Вместе с тем инвесторы категорически настаивают на недопустимости изменений этого показателя.

"Обращаем ваше внимание, что ни в одной европейской стране нет нулевого уровня погрешности, если это будет допущено, то будет рассмотрено нами как замаскированное снижение тарифов", – подчеркивается в письме.

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В то же время, по расчетам подписантов письма, "если государство хочет ускорить ответственность за небалансы", было бы целесообразно ограничить стоимость балансирования на уровне 3,6 евро/МВт-ч, умноженном на объем ежемесячной выработки электроэнергии.

Кроме того, подписанты письма согласны на завершение срока строительства СЭС до 1 июля 2020 года с возможным продлением на 1 месяц из-за карантина, ВЭС – до конца 2022 года.

При этом они категорически против безоплатных ограничений производства электроэнергии ВИЭ.

"Какие-либо отклонения от вышеуказанных "красных линий", к сожалению, могут привести к дефолту проектов, и в этом случае мы будем обязаны защитить наши инвестиции через правовые механизмы и в соответствии с международными договорами, участником которых является Украина", – подчеркивается в письме.

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Кроме того в нем отмечается, что, в таком случае, "будет исключительно сложной задачей для наших акционеров и кредиторов рассматривать сопровождение любых дальнейших инвестиций в Украине".

Как сообщалось, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики.

"Меморандум готов. Есть расчеты всех возможных сценариев. Мы согласовали почти все, за исключением одной детали, относительно которой еще дискутируем. И будем выходить на финиш", – сказал Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он не стал уточнять суть спорного вопроса, допустив, что понадобится еще определенное время для его отработки, но выразил уверенность, что в результате документ будет подписан.

"Не факт, что он (финиш – ред.) будет быстрым, но мы знаем и видим, чего хотим. Представители "зеленой" энергетики тоже знают, на что они готовы согласиться, поэтому компромисс буде найден", – отметил глава правительства.

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Электроэнергия, Кабмин, ВИЭ.
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