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Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства

Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства
11:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два ведомства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства.

«Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня», - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер подчеркнул, что предшествующее объединение министерств не дало того эффекта, которого ожидали власти.

«Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет», - заявил Шмыгаль.

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Как сообщалось, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.

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Кабмин, Министерство энергетики, Министерство, Денис Шмыгаль.
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