Шмыгаль: ВВП Украины может упасть на 12% во втором квартале этого года

Новости Бизнеса:Шмыгаль рассказал, когда МВФ может одобрить новую программу на 5 миллиардов долларов.

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый траш в размере 1,9 млрд долларов.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в интервью Reuters.

"Украине нужны займы, чтобы пережить экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. ВВП может упасть на 12% во втором квартале этого года, согласно предварительной оценке", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что Кабмин позволит экспортерам пшеницы свободно экспортировать в течение следующих двух месяцев.