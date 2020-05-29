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Еврокомиссия одобрила выделение 500 миллионов евро для Украины

Еврокомиссия одобрила выделение 500 миллионов евро для Украины
13:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Еврокомиссия выделила Украине последние 500 млн евро 4-го макрофина.

Европейская комиссия выделила Украине второй и последний транш 4-й программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Об этом решении в пятницу в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Марта Вечорек (Marta Wieczorek).

"Комиссия от имени ЕС одобрила выделение 500 млн евро кредита Украине как часть четвертой программы макрофинансовой помощи", - объявила она.

С этой выплатой ЕС предоставил Украине 3,8 млрд. евро в виде займов макрофинансовой помощи (МФП) с 2014 года. Это самая большая сумма МФП, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру.

Как известно, в марте 2018 года по просьбе украинской стороны Еврокомиссия приняла решение начать четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро для поддержки дальнейшей экономической стабилизации и структурных реформ. Макрофинансовая помощь была разбита на два транша в сумме 500 млн евро каждый. Первый транш был выделен в декабре 2018 года, а второй должен был быть выделен после выполнения Украиной 12 критериев, которые были выполнены в декабре прошлого года.

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Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019, однако на тот период Украина не выполнила ряда обязательств.

12 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласовали необходимые для скорейшего выделения второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 млн евро.

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Горизонтальным условием выделения последнего транша, равно как и в отношении всех остальных программ макрофинансовой помощи было продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Последним условием для возобновления финансирования со стороны МВФ стало принятие банковского законодательства.

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ЕС, Еврокомиссия, Транш, макрофинансовая помощь.
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