Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ФГИ: "Центрэнерго" вернулось под контроль государства
ФГИ: "Центрэнерго" вернулось под контроль государства
Сийярто о пути Украины в НАТО: Наша цель - достичь договоренностей
Сийярто о пути Украины в НАТО: Наша цель - достичь договоренностей
Чисора готовит для Усика что-то особенное
Чисора готовит для Усика что-то особенное
В США на 78-году жизни скончался "главный злодей Голливуда"
В США на 78-году жизни скончался "главный злодей Голливуда"

Украина готова наращивать экспорт пищевой продукции в Японию

Украина готова наращивать экспорт пищевой продукции в Японию
17:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Украина готова обсуждать расширение ассортимента продуктового экспорта в Японию.

Украина готова обсуждать расширение ассортимента продуктового экспорта на японский рынок, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе встречи с послом Японии в Украине Такаши Кураи.

"Украина готова к дальнейшей активизации конструктивного диалога по расширению ассортимента украинских пищевых продуктов на японский рынок", - сказал глава Минэкономики, которого цитирует пресс-служба на сайте ведомства.

Стороны обсудили торговое и экономическое сотрудничество и обмен опытом в борьбе с COVID-19.

Министр также отметил заинтересованность Украины в привлечении японских инвестиций в перспективные отрасли, такие как IT, инфраструктура, агропромышленный комплекс, космическая отрасль, охрана окружающей среды, обращение с твердыми бытовыми отходами, возобновляемые источники энергии и тому подобное.

Кабмин направит полмиллиарда на погашение задолженности перед аграриями

По итогам января-марта 2020 года объем двусторонней торговли между Украиной и Японией превысил $273 млн, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На конец 2019 года объем японских инвестиций в Украину составил $139,86 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Минэкономики, Такеши Кураи, Игорь Петрашко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
04 Продукты, которые боятся холодильника
05 COVID-19 в Украине: количество новых больных не идет на спад, но выздоравливают больше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
&quot;Разборки&quot; в Броварах: открыто три уголовных производства
"Разборки" в Броварах: открыто три уголовных производства
Twitter добавила функцию отложенных публикаций (Видео)
В Twitter появилась полезная функция (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь