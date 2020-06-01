Укрзализныця показала новый договор на перевозку грузов

Новости Бизнеса:Укрзализныця обнародовала новый договор на перевозки грузов.

Укрзализныця опубликовала новый договор на перевозку грузов, который вступит в силу 1 июля текущего года.

Об этом информирует сайт Укрзализныци.

«Укрзалізниця официально опубликовала текст нового договора на перевозку грузов. Он будет введен в действие с 1 июля 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый договор доработан в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса и их объединениями, а также профильными органами государственной власти.

«Конечный вариант договора максимально соответствует интересам всех участников перевозочного процесса», - отмечают в Укрзализныце.

С текстом документа можно ознакомиться здесь (редакция договора, обнародованная 31 мая, заменит редакцию от 25 февраля и вступит в силу 1 июля 2020 года).

Как напоминают в Укрзализныце, публичное обсуждение условий сотрудничества с заказчиками услуг грузовых перевозок было начато еще в апреле 2019 года.