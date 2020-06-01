Министр финансов: оснований для укрепления гривни нет

Новости Бизнеса:По словам Сергея Марченко, в укреплении гривны больше минусов, чем плюсов для бюджета.

Экономическая ситуация в Украине не способствует укреплению курса гривни к доллару в 2020 году. Если бы Национальный банк в марте не удержал ситуацию, то курс мог подскочить до 35 или 40 гривень за доллар. Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр напомнил, что в госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 гривень за доллар.

"Мы не могли закладывать другой курс, учитывая, что бюджет формировался в марте, и на рынке были определенные курсовые колебания. Учитывая, какой был тренд в марте, мы взяли еще реалистично-оптимистичный курс. Курс гривни мог быть и 35, и 40, если бы Нацбанк вовремя не сдержал своими инструментами негативный тренд на рынке", - сказал он.

По его словам, при фактическом курсе ниже 30 гривень за доллар теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, который привязан к курсовой составляющей. С другой стороны появляется определенная экономия на обслуживании долга, которая не покрывает других потерь.

При этом в Украине сохраняется негативное сальдо торгового баланса. Официальный прогноз по сальдо внешней торговли товарами и услугами – минус 8,3 млрд долларов, напомнил министр.

"Я не сторонник резких шагов. Но сегодня макроэкономических оснований для укрепления гривни нет. Есть, может быть, кратковременные факторы, которые способствуют укреплению. Но я бы не сказал, что мы достаточно прочны как экономика, чтобы укреплять свою валюту", - сказал Марченко.

Он сообщил, что задает эти вопросы Национальному банку. "С точки зрения экономической теории у меня возникают определенные вопросы, почему у нас может укрепляться наша национальная валюта. Я их задаю Нацбанку: "Какие макроэкономические факторы влияют на укрепление гривни? У нас заходят в страну большие инвестиции?" - сказал он.

Напомним, в течение мая 2020 года курс гривны к доллару практически не изменился. Если на 30 апреля курс составлял 26,97 гривни за доллар, то на 31 мая - 26,90 гривни за доллар.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий во время отчета в Верховной Раде 13 мая заявил, что чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.

Как сообщалосб ранее, Национальный банк Украины на вторник, 2 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл., то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек. Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,80 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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