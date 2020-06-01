Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа
Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа
В МВД сообщили подробности задержания "минера" моста Метро
В МВД сообщили подробности задержания "минера" моста Метро
За игроком сборной Украины активно следит турецкий топ-клуб
За игроком сборной Украины активно следит турецкий топ-клуб
За немалые деньги: Меган Маркл и принц Гарри наняли охрану
За немалые деньги: Меган Маркл и принц Гарри наняли охрану

Министр финансов: оснований для укрепления гривни нет

Министр финансов: оснований для укрепления гривни нет
18:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:По словам Сергея Марченко, в укреплении гривны больше минусов, чем плюсов для бюджета.

Экономическая ситуация в Украине не способствует укреплению курса гривни к доллару в 2020 году. Если бы Национальный банк в марте не удержал ситуацию, то курс мог подскочить до 35 или 40 гривень за доллар. Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр напомнил, что в госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 гривень за доллар.

"Мы не могли закладывать другой курс, учитывая, что бюджет формировался в марте, и на рынке были определенные курсовые колебания. Учитывая, какой был тренд в марте, мы взяли еще реалистично-оптимистичный курс. Курс гривни мог быть и 35, и 40, если бы Нацбанк вовремя не сдержал своими инструментами негативный тренд на рынке", - сказал он.

По его словам, при фактическом курсе ниже 30 гривень за доллар теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, который привязан к курсовой составляющей. С другой стороны появляется определенная экономия на обслуживании долга, которая не покрывает других потерь.

В Николаеве завершили ремонт украинского десантного катера "Сватово" (Фото)

При этом в Украине сохраняется негативное сальдо торгового баланса. Официальный прогноз по сальдо внешней торговли товарами и услугами – минус 8,3 млрд долларов, напомнил министр.

"Я не сторонник резких шагов. Но сегодня макроэкономических оснований для укрепления гривни нет. Есть, может быть, кратковременные факторы, которые способствуют укреплению. Но я бы не сказал, что мы достаточно прочны как экономика, чтобы укреплять свою валюту", - сказал Марченко.

Он сообщил, что задает эти вопросы Национальному банку. "С точки зрения экономической теории у меня возникают определенные вопросы, почему у нас может укрепляться наша национальная валюта. Я их задаю Нацбанку: "Какие макроэкономические факторы влияют на укрепление гривни? У нас заходят в страну большие инвестиции?" - сказал он.

Напомним, в течение мая 2020 года курс гривны к доллару практически не изменился. Если на 30 апреля курс составлял 26,97 гривни за доллар, то на 31 мая - 26,90 гривни за доллар.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий во время отчета в Верховной Раде 13 мая заявил, что чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.

Как сообщалосб ранее, Национальный банк Украины на вторник, 2 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл., то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек. Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,80 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Курс гривни, Национальный банк, Министр финансов, Сергей Марченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
02 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
03 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
04 Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
05 Кучма: Маск победил Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
&quot;Совсем не страшная книга&quot;: в Украине вышла книга-инструкция для родственников тяжело больных людей
"Совсем не страшная книга": в Украине вышла книга-инструкция для родственников тяжело больных людей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь