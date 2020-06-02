За 2020 год Украина экспортировала живой рыбы на около 200 тыс

Новости Бизнеса:Украина с января по март 2020 года экспортировала 163,1 тонны живой рыбы на 197,9 тыс. долларов: 98% экспорта пришлось на Молдову.

С января по март 2020 года Украина экспортировала 163,1 тонны живой рыбы на 197,9 тыс. долларов: 98% экспорта пришлось на Молдову.

Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства.

"По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-марте 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки 163,1 тонны живой и свежей рыбы на 197,9 тыс. долларов. Так, 98% экспорта украинского живой рыбы (160,8 тонн в 183,9 тыс. долларов) пришлось на Молдову. Такой результат в денежном выражении на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейшим покупателем отечественной свежей или охлажденной рыбы стала Турция - 2021 кг на 9,2 тыс., из них - 1978 кг калкана на 8,9 тыс. долларов. Незначительные поставки осуществлены также в Либерию, Австрию, Мальту, Кипр, Панаму, Сент-Китс и Невис, Сейшельские и Маршалловы острова.

Так, в разрезе товарных позиций за январь-март 2020 года всего экспортировано такой живой и свежей или охлажденной рыбы: карп - 155 894 кг на 182,8 тыс. долларов; калкан - 1978 кг на 8,9 тыс. долларов.

Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2020 года Украина экспортировала 127 тонн живой и охлажденной рыбы на 147,6 тыс. долларов.