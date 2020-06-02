В Украине Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 3 млрд

Новости Бизнеса:Средства получены в результате доразмещения четырех пакетов облигаций.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2 миллиарда 945 миллионов 492,3 тысячи гривень.

Как сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате доразмещения четырех пакетов облигаций.

Так, ОВГЗ на сумму 525 миллионов 462 тыс. грн размещены на 77 дней со средневзвешенной ставкой доходности в 9,84%, 476 миллионов 885,63 тысячи гривень - на 175 дней с доходностью 10,11%, 648 миллионов 529 тысяч гривень - на 266 дней с доходностью 10,89% и 1 миллиард 294 миллиона 615,696 тысячи гривень - на 350 дней с доходностью 10,86%.

Как сообщалось, в конце апреля Министерство финансов Украины, после нескольких недель перерыва, вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

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