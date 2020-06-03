Выполнению долговых обязательств: Кабмин принял решение по поводу помощи для бизнеса

Новости Бизнеса:Кабмин Украины на заседании в среду поддержал с доработкой в 1 день проект закона относительно выполнения долговых обязательств бизнеса.

Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал с доработкой в 1 день проект закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно выполнения долговых обязательств бизнеса.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что с целью поддержки субъектов микро-, малого и среднего бизнеса, в том числе, которые понесли финансовые потери в результате карантинных мероприятий, Минфином подготовлены проекты законов о внесении изменений в бюджетный кодекс Украины и о внесении изменений в Закон о государственном бюджете Украины.

"Целью законопроекта является упрощение доступа к кредитным ресурсам банков микро-, малому и среднему бизнесу и практическая реализация в этом году механизмов предоставления государственных гарантий и обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов на данных субъектах хозяйствования. На 2020 год предлагается установить лимит таких гарантий в объеме 5 млрд грн", - сказал министр.

Правительство поддержало проект закона с доработкой в 1 день.

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