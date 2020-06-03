Дивидендов Укрзализныцей: Кабмин поручил проработать вопрос отсрочки выплаты

Новости Бизнеса:В Кабмине поручили Министерству инфраструктуры совместно с Минфину и Минэкономикипроработать вопрос отсрочки выплаты "Укрзализныця" дивидендов.

Кабмин поручил Министерству инфраструктуры совместно с Министерством финансов и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства проработать вопрос отсрочки выплаты АО "Укрзализныця" дивидендов по итогам 2019 года.

Соответствующее протокольное решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 3 июня.

Согласно тексту решения, Мининфраструктуры, Минфин и Минэкономики должны проработать вопрос отсрочки выплаты Укрзализныцей дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году и дополнительного направления 60% чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году на выплату дивидендов в государственный бюджет не позднее 31 декабря 2020 года.

Минифраструктуры поручено представить соответствующие проекты законодательных актов на рассмотрение Кабмина в установленном порядке.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале мая заявлял, что НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году уплатит в государственный бюджет 39,7 млрд грн дивидендов, значительная часть которых будет направлена на реализацию программы «Большая стройка».