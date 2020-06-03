В ОП анонсировали презентацию региональных турпроектов для инвестирования

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский в четверг, 4 июля, проведет встречу с представителями туристического бизнеса для обсуждения развития украинского туризма.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 июля, проведет встречу с представителями туристического бизнеса для обсуждения развития украинского туризма, сообщает пресс-служба президента.

"По туризму. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменце-Подольском - одном из исторических и действительно привлекательных городов. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов", - заявил Зеленский журналистам во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Он подчеркнул важность развития туризма в Украине и анонсировал презентацию ряда региональных проектов, которые могут быть интересными для инвестирования.

"Есть несколько программ, которые мы сейчас разрабатываем. Это различные "магниты" - так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны", - подчеркнул президент.