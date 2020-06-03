Государственное и коммунальное имущество: В Украине вводят новые механизмы аренды

Новости Бизнеса:КМУ принял на своем заседании 3 июня постановление о введении новых механизмов передачи государственного и коммунального имущества в аренду.

Кабинет министров Украины принял на своем заседании 3 июня постановление о введении новых механизмов передачи государственного и коммунального имущества в аренду.

Соответствующее постановление представил на заседании министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает корреспондент.

"Кабинет министров по представлению Минэкономики определяет порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества. На сегодня отсутствует единая прозрачная и эффективная процедура передачи в аренду государственного и коммунального имущества, также ограничен доступ потенциальных арендаторов к конкурсам. Поэтому проектом постановления внедряются принципиально новые механизмы передачи имущества в аренду ", - сказал Петрашко.

Он отметил, что постановлением предусмотрена передача в аренду государственного и коммунального имущества путем проведения электронного аукциона с помощью электронной торговой системы.

"Вводится порядок функционирования электронной торговой системы, включая такие процедуры, как обнародование информации о потенциальных объектах аренды, подача заявлений на участие в аукционе, проведение электронного аукциона и другие. Повышается уровень конкурентоспособности и обеспечивается равный доступ всех потенциальных арендаторов к имуществу ", - отметил министр.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению, предполагается утвердить порядок передачи государственного и коммунального имущества в аренду, регулирующий процедуру передачи государственного и коммунального имущества на электронном аукционе, который обеспечит повышение эффективности передачи объектов государственной и коммунальной собственности в аренду, упрощение процедуры аренды государственного и коммунального имущества, усиление общественного контроля в сфере передачи государственного и коммунального имущества в аренду.

Также отмечается, что совершенствование процедуры передачи государственного и коммунального имущества в аренду, проведение прозрачных аукционов обеспечит увеличение поступлений в государственный и местные бюджеты.