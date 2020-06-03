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Давид Арахамия прогнозирует жесткие переговоры с МВФ: причины

Давид Арахамия прогнозирует жесткие переговоры с МВФ: причины
21:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Бизнеса:Имеется большая вероятность, что Верховная Рада Украины не поддержит проект меморандума, который Международный валютный фонд предлагает в следующей программе.

Есть большая вероятность, что Верховная Рада Украины не поддержит проект меморандума, который Международный валютный фонд предлагает в следующей программе. По этому поводу с МВФ будут вестись жесткие переговоры.

Об этом в ефире одного из телеканалов заявил заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Ничего не затягивается. В чем есть двузначность толкования. Есть программа stand by — это кредит, на который уже нет никаких условий. Первый транш, я думаю, уже на следующей неделе он должен быть. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры, и не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это другая программа. Это программа на будущее. Ее есть время пообсуждать и вести переговоры", — отметил Арахамия.

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Напомним, в срок до 10 июня состоится заседание совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в общем размере 5 млрд долларов.

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Украина, МВФ, Переговоры.
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