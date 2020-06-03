Украина появилась в повестке дня МВФ: когда рассмотрят вопрос по программе

Новости Бизнеса:МВФ включил в повестку дня заседаний вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины.

Международный валютный фонд включил в повестку дня заседаний вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины.

Об этом сообщает МВФ.

Так, совет директоров Международного валютного фонда включила в повестку дня заседаний вопрос одобрения 18-месячной программы stand by для Украины на 9 июня.

Как сообщалось, МВФ примет окончательное решение о предоставлении Украине 5 мрд долларов США до 10 июня.

Как сообщалось, новое соглашение с МВФ по программе stand by, решение по которому ожидается 5 июня, рассчитано на 3 транша.

Также, Украина и МВФ согласовали текст новой программы stand by в 5 млрд долл. на 18 месяцев.