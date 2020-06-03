В Кабмине упростили условия экспорта зерна

Новости Бизнеса:В КМУ приняли постановление, предусматривающее упрощение международной торговли зерновыми культурами.

Кабинет министров принял постановление, предусматривающее упрощение международной торговли зерновыми культурами.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Сегодня, 3 июня, решением правительства принято постановление, позволяющее уменьшить финансовую нагрузку на экспортеров зерновых культур, усилить конкурентоспособность украинской продукции на мировом рынке и усовершенствовать защиту территории Украины от ввоза некоторых опасных организмов", - отметили в Минэкономики.

Постановлением, в частности, предполагается исключить дополнительное регулирование для экспортеров зерновых путем отмены обязательности применения системы рециркуляции при фумигации зерна.

Документом также упорядочивается перечень объектов регулирования (при перемещении по территории Украины, импорте, экспорте и реэкспорте) путем включения в этот перечень организмов, которые могут представлять фитосанитарные риски (клещи, нематоды, грибки).

Постановлением предусматривается также унифицировать процедуры осмотра и отбора образца (форма акта приводится в соответствие с процедурой отбора).