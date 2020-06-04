Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В ближайшее время в Украине разрешат экскурсии до 50 человек
В ближайшее время в Украине разрешат экскурсии до 50 человек
Минэкономики оценил падение ВВП Украины в январе-апреле
Минэкономики оценил падение ВВП Украины в январе-апреле
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Самый популярный на HBO Max: какой проект стал "победителем"
Самый популярный на HBO Max: какой проект стал "победителем"

Минэкономики оценил падение ВВП Украины в январе-апреле

Минэкономики оценил падение ВВП Украины в январе-апреле
18:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года углубится до 5%, ожидает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в обзоре экономической активности в апреле.

Сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года углубится до 5%, ожидает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в обзоре экономической активности в апреле.

"В комплексе со стимулирующими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)", - говорится в обзоре, обнародованном на сайте министерства.

Согласно ему, по итогам четырех месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства составило 6,7%, тогда как в январе-марте этот показатель просел на 3,8%.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине разрешат экскурсии до 50 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВВП Украины, Госстат, Экономика Украины, Минэкономики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
02 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
03 Волшебная таблетка для продления жизни: продукт, который предотвращает раннюю смерть
04 Порезали колеса и выстрелили в стекло: на Харьковщине задержали мужчин, угрожавших полицейским
05 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Проект &quot;Стена&quot; на границе с РФ готов на 40%
Проект "Стена" на границе с РФ готов на 40%
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь