Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Первых уже определили: SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода
SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода

Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины

Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
03:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Министр финансов подробно рассказал о настоящих требованиях МФВ к Украине.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, при каких условиях Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

В частности во время эфира был опубликован ряд требований и министра попросили рассказать, соответствуют ли они действительности.

По словам Марченко, создание понятия "гарантированного минимального дохода" не соответствует действительности.

Что касается введения рыночной цены на газ и отопление для населения, это, по его словам, совсем не так. "Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена – 2 275. Это цена мая. То есть цена будет снижена. Согласно этим условиям на отопительный сезон цена будет снижена", - рассказал чиновник.

О продолжении пенсионной, медицинской, образовательной реформ, он ответил, что реформы в указанных последних двух отраслях предусматриваются. "Вопрос – что укладывается в этот формат. Переход на новые модели финансирования – это нормальный подход. Я не вижу там проблемы, там не записано, что это какая-то реформа, которая делает какие-то злые вещи. В этом там дискуссии нет", - сказал он. 

Украина появилась в повестке дня МВФ: когда рассмотрят вопрос по программе

Относительно пенсионной реформы, то МВФ рекомендует Украине, по его словам, не делать исключения в плане пенсий, а также не делать льготных пенсий для судей, прокуроров. В то же время, о повышении пенсионного возраста речи пока не идет. "Там определенные предосторожности относительно того, что возможность раскачивания пенсионной системы, они созданы. И больше никаких там рисков. О повышении пенсионного возраста речь не идет. Категорически не идет", - подчеркнул Марченко. 

Отдельно он отметил, что реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службы, государственной таможенной службы. "Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких критических вещей. Это технические шаги, которые мы бы делали с МВФ или без МВФ", - пояснил он.

Он также добавил, что в меморандуме упоминается приватизация, но там не говорится про конкретные предприятия, например, об Одесском припортовом заводе, "Центрэнерго" или "Электротяжмаше". 

Милованов: Тимошенко кинула МВФ и после этого нам более не доверяют

Марченко также прокомментировал возможность пересмотра некоторых норм закона на рынке сельскохозяйственной земли. По его словам, фактически в меморандуме зафиксированы те вещи, которые уже приняты - о снятии моратория на продажу земли, внедрение рыночных механизмов. Никаких дополнительных обязательств нет кроме тех, которые власть уже на себя взяла. 

Как сообщалось ранее, Совет директоров Международного валютного фонда включила в повестку дня заседаний вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-by для Украины. До 10 июня, МВФ должен принять окончательное решение о выделении транша в размере $5 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Минфин, Сергей Марченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
02 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
03 Пандемия коронавируса: в Ровенской области уволились более 300 медиков
04 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
05 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус не отступает: в Италии зафиксирован рост числа летальных случаев
COVID-19: в Италии за сутки умерло 88 человек
Данилов: РФ - это искусственное образование
Данилов: РФ - это искусственное образование
&quot;Укравтодор&quot; открыл первую дорогу из президентской программы &quot;Большого строительства&quot;
"Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь