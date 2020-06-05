ВР создала комиссию по вопросам защиты прав инвесторов

Новости Бизнеса:ВСК возглавила Галина Янченко.

Верховная Рада приняла постановление о создании Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов (№ 2601).

Как передает корреспондент, за это решение проголосовали 319 народных депутатов при 226 необходимых голосов.

Постановлением предусмотрено создать ВСК и установить, что она создается на правах главного комитета по вопросам защиты прав инвесторов.

Временная специальная комиссия образуется в целях подготовки и представления на рассмотрение Рады законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечения равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции; определения приоритетных направлений совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности; обеспечения защиты прав инвесторов (бизнеса); осуществления парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.

Также ВСК создается с целью осуществления сбора и анализа, в пределах полномочий, информации для проведения парламентских слушаний: о случаях нарушения прав бизнеса судебной властью, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Украины, в том числе правоохранительными органами, нарушения прав инвесторов путем злоупотреблений положениями действующего законодательства Украины.

Количественный состав Временной специальной комиссии - 13 народных депутатов.

Возглавила ВСК народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, ее заместителем является народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

В состав ВСК избраны народные депутаты от "Слуги народа" Алексей Красов, Андрей Костин, Дмитрий Наталуха, Владлен Неклюдов, Галина Михайлюк, Сергей Ионушас, Артем Культенко; от "Оппозиционного платформы - За жизнь" - Игорь Абрамович; от "Батькивщины" - Андрей Николаенко; от группы "Партия "За майбутне" - Лариса Билозир, от группы "Довира" - Роберт Горват.

Срок деятельности Временной специальной комиссии - один год.

Отчет ВСК о выполненной работе предусмотрено заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее чем через 6 месяцев со дня принятия этого постановления.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.