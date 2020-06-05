Претендуют на госинвестиции: Кабмин начал работу над определением проектов

Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов начала работу над определением проектов, претендующих на получение государственных инвестиций. В общем выбирают среди 56 проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"4 июня состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором началась работа над определением проектов, претендующих на получение государственных инвестиций. Всего к участию в отборе допущено 56 проектов, из них: 44 - переходные, то есть отобраны в предыдущие годы и 12 новых проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании были рассмотрены только новые государственные инвестиционные проекты в сферах здравоохранения (5 проектов), культуры (1), образования (2), функционирования органов государственной власти (1) и производства ракетно-космической техники (2).
"Вопрос государственного инвестирования - очень важный и актуальный. При реализации государственных инвестиционных проектов сохраняются существующие и создаются новые рабочие места, что является одной из приоритетных задач правительства для улучшения экономической ситуации в стране", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Дядюра.
Как сообщалось, Верховный суд Украины изучает дело, в рамках которого у инвестора, который вложил более 10 млн долларов в Украину - пытаются изъять имущество.