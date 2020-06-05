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Претендуют на госинвестиции: Кабмин начал работу над определением проектов

Претендуют на госинвестиции: Кабмин начал работу над определением проектов
14:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов начала работу над определением проектов, претендующих на получение государственных инвестиций.

Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов начала работу над определением проектов, претендующих на получение государственных инвестиций. В общем выбирают среди 56 проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"4 июня состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором началась работа над определением проектов, претендующих на получение государственных инвестиций. Всего к участию в отборе допущено 56 проектов, из них: 44 - переходные, то есть отобраны в предыдущие годы и 12 новых проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании были рассмотрены только новые государственные инвестиционные проекты в сферах здравоохранения (5 проектов), культуры (1), образования (2), функционирования органов государственной власти (1) и производства ракетно-космической техники (2).

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"Вопрос государственного инвестирования - очень важный и актуальный. При реализации государственных инвестиционных проектов сохраняются существующие и создаются новые рабочие места, что является одной из приоритетных задач правительства для улучшения экономической ситуации в стране", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Дядюра.

Как сообщалось, Верховный суд Украины изучает дело, в рамках которого у инвестора, который вложил более 10 млн долларов в Украину - пытаются изъять имущество.

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Украина, Кабмин, Рада.
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