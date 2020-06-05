"Зеленый тариф": Кабмин продолжает переговоры по реструктуризации

Новости Бизнеса:На еженедельной основе Антикризисный энергетический штаб практически проводит работу по нормализации ситуации в энергетической сфере.

Антикризисный энергетический штаб практически на еженедельной основе проводит работу по нормализации ситуации в энергетической сфере. Среди прочего, ведутся переговоры с инвесторами возобновляемой энергетики о снижении тарифов.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Правительственный портал.

"Используется целый перечень соответствующих мероприятий. Есть вопросы относительно накопленных за прошлые годы долгов, несбалансированности энергетического рынка, и сегодня вся работа поводится по решению этих вопросов. Регулярно проходят совещания по вопросу погашения долгов, продолжаются переговоры с инвесторами возобновляемой энергетики по снижению тарифов, продолжается сбалансирование финансовой состовляющей энергетического рынка ", - отметил глава правительства.

Как сообщалось, правительство рассчитывает договориться с инвесторами ВИЭ по одному из нескольких сценариев реструктуризации "зеленого тарифа": средний, жесткий, менее жесткий.

Также Министерство энергетики и защиты окружающей среды направило в Энергетическое сообщество свою версию законопроекта, направленного на решение вопросов поддержки возобновляемой энергетики, и ждет помощи ЕС как медиатора в споре между Минэкоэнерго и производителями ВИЭ.

По данным ЗАО "НЭК" Укрэнерго ", только в течение 2019 года установленная мощность ветровых и солнечных электростанций и СЭС в Украине увеличилась в 2,7 раза и достигла показателя 4,7 ГВт. По состоянию на начало апреля 2020 году она уже увеличилась до 5,2 ГВт, и этот объем больше того, который энергосистема Украины сегодня может принять без серьезных отклонений в работе.