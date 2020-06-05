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ВНО 2020: пункты проведения обеспечат термометрами, дезсредствами и масками

ВНО 2020: пункты проведения обеспечат термометрами, дезсредствами и масками
16:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:МОН привлекло партнеров для обеспечения санитайзерами, термометрами и масками пунктов проведения ВНО

Министерство образования и науки привлекло партнеров для обеспечения санитайзерами, термометрами и масками пунктов проведения ВНО, а также вступительных экзаменов - единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Об этом сообщает  МОН.

"Сохранить здоровье учеников, студентов и педагогов - наш ключевой приоритет. Благодаря единому механизму координации гуманитарной помощи Офиса вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины нам удалось привлечь партнеров и создать безопасные и комфортные условия для проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ. Уже со следующей недели начнется доставка средств защиты в регионы", - сказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Отмечается, что пункты проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания будут обеспечены:

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- медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков; - бесконтактными термометрами (пирометрами);  - дезинфицирующими средствами для рук; - дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей; - изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

"ЮНИСЕФ Украина привлекает к обеспечению средствами защиты и доставки компании Unilever и Новая Почта, а также разместит в каждом пункте тестирования информационные материалы и рекомендации по соблюдению правил гигиены. Всего потребность обеспечено для 1714 пунктов проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ. В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 тыс. 493 человека, ЕВЭ/ЕПВИ будет составлять около 90 тыс. человек. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 тыс. 650 работников и 11 тыс. 630 медиков", - указано в сообщении.

Сообщается, что с 9 июня начнется доставка средств защиты в областные государственные администрации, а оттуда - в пункты проведения тестирования и экзаменов. До 25 июня - дня проведения первого ВНО - средства защиты будут в пунктах проведения ВНО и экзаменов.

Как сообщалось, МОН попросило Кабмин помочь в поиске партнеров для обеспечения медицинскими товарами во время ВНО.

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Украина, ВНО, Карантин, Коронавирус.
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