В Кабмине изменили зарплаты чиновникам: сколько будет получать мэр Киева и чиновники КГГА

Новости Украины:КМУ принял постановление №441, которым изменил месячный должностной оклад руководящих работников и специалистов аппарата областных советов.

Кабмин принял постановление №441, которым изменил месячный должностной оклад руководящих работников и специалистов аппарата областных, Киевского и Севастопольского советов. Таким образом мэр Киева будет получать 19 360 грн зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, правительство внесло изменения в постановление "Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов". Следовательно, мэр Киева будет получать месячную зарплату в размере 19 360 грн, его первый заместитель - 16 940 грн, а заместитель - 15 125 грн. Начальники управлений будут получать по 10 550 грн, а начальники отделов по 8 800 грн. Самые низкие зарплаты будут у специалистов - 4 500 грн.

"Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления осуществлять выполнение этого постановления исключительно в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов", - говорится в тексте постановления.

Как сообщалось, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Киеве подняли заработную плату врачам, которые борются с COVID-19, на сумму от 30 до 50 тысяч гривен.