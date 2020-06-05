МХП: Украинские предприятия переходят на переработку отходов в биогаз

Если Украина хочет стать мощным игроком на мировом аграрном рынке, она должна перейти на чистую энергетику.
Такое мнение высказал президент МХП Эко Энерджи Александр Домбровский в интервью изданию "Новое время".
"Когда мы говорим об Украине как мощном инновационном игроке на мировом аграрном рынке, нужно говорить о модели циркулярной экономики. То есть, на каждом этапе производства получать дополнительную стоимость, заботясь о природе и получая экологические продукты. Одним из таких проектов МХП является переработка отходов в биогаз", - сказал Домбровский.
По его словам, полученные из биогаза органические удобрения позволяют раскислять почвы и восстанавливать их плодородие. Аналогичная модель хозяйствования используется на Западе.
"В Украине есть немало компаний, которые используют ресурсы в полный цикл и friendly к природе, запускают экологические технологии. МХП просто один из лидеров отрасли, с правильно интегрированной моделью.", - отметил бизнесмен.
Он рассказал, что сейчас в компании работают над проектом по производству биоэтанола и зеленого водорода.
"Сейчас мы работаем над проектом по производству биоэтанола. Кроме того, серьезно занимаемся проектом по зеленому водороду. Инвестируем в опыт, практику, технологии. И все это для повышения энергетической безопасности компании, экологической безопасности, и, конечно, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду", - отметил президент компании.
ПРАТ "МХП Эко Энерджи" основана в 2011 году и является поставщиком "зеленой" электроэнергии в ряд регионов Украины. Общество имеет два мощных биогазовых комплекса и крышную солнечную электростанцию. С 2018 года компания является оператором по продаже электрической энергии предприятиям группы ОАО "МХП". В течение 2018 года на предприятии утилизировали более 100 тыс. органических отходов и сгенерировали 45 млн кВт "зеленой" энергии.