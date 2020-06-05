МХП: Украинские предприятия переходят на переработку отходов в биогаз

Новости Бизнеса:Если Украина должна перейти на чистую энергетику если хочет стать мощным игроком на мировом аграрном рынке.

Если Украина хочет стать мощным игроком на мировом аграрном рынке, она должна перейти на чистую энергетику.

Такое мнение высказал президент МХП Эко Энерджи Александр Домбровский в интервью изданию "Новое время".

"Когда мы говорим об Украине как мощном инновационном игроке на мировом аграрном рынке, нужно говорить о модели циркулярной экономики. То есть, на каждом этапе производства получать дополнительную стоимость, заботясь о природе и получая экологические продукты. Одним из таких проектов МХП является переработка отходов в биогаз", - сказал Домбровский.

По его словам, полученные из биогаза органические удобрения позволяют раскислять почвы и восстанавливать их плодородие. Аналогичная модель хозяйствования используется на Западе.

"В Украине есть немало компаний, которые используют ресурсы в полный цикл и friendly к природе, запускают экологические технологии. МХП просто один из лидеров отрасли, с правильно интегрированной моделью.", - отметил бизнесмен.

Он рассказал, что сейчас в компании работают над проектом по производству биоэтанола и зеленого водорода.

"Сейчас мы работаем над проектом по производству биоэтанола. Кроме того, серьезно занимаемся проектом по зеленому водороду. Инвестируем в опыт, практику, технологии. И все это для повышения энергетической безопасности компании, экологической безопасности, и, конечно, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду", - отметил президент компании.

ПРАТ "МХП Эко Энерджи" основана в 2011 году и является поставщиком "зеленой" электроэнергии в ряд регионов Украины. Общество имеет два мощных биогазовых комплекса и крышную солнечную электростанцию. С 2018 года компания является оператором по продаже электрической энергии предприятиям группы ОАО "МХП". В течение 2018 года на предприятии утилизировали более 100 тыс. органических отходов и сгенерировали 45 млн кВт "зеленой" энергии.