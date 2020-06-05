В Украине нарастили экспорт вина на 50%

Новости Бизнеса:Украина нарастила экспорт вин виноградных на 49,3% за год, в денежном выражении.

За год Украина нарастила экспорт вин виноградных на 49,3%, в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Так, за 5 месяцев этого года Украина экспортировала вина на 5,4 млн долл., тогда как в январе-мае 2019 года - на 3,6 млн долл.

Таким образом, за год Украина увеличила поставки вина за границу на 49,3%. Импорт вина также вырос: за год - на 28%, до 54,8 млн долл.

Крупнейшими поставщиками вина в Украину является Италия, Франция и Германия.

Как сообщили ранее, за время карантинных мероприятий, украинцы стали больше пить отечественных вин.

Как сообщалось, что в Украине активно развивается мировой тренд алкогольного рынка, который заключается во все большей популярности легкого алкоголя. Речь, прежде всего, о винных газированных напитках и слабоалкогольных коктейлях, что уже готовы к употреблению и продаются в бутылках.