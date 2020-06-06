Украина значительно сократила экспорт сыра

Новости Бизнеса:Импорт сыра и других молочных продуктов в Украину вырос почти в два раза.

В январе-мае 2020 года Украина экспортировала 2,08 тыс. тонн сыров, что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В денежном выражении экспорт сократился на 23,4% и составил $7,99 млн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В свою очередь импорт сыров с начала года вырос в 2,3 раза, до 16,54 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,1 раза, до $71,59 млн.

Сообщается, что экспорт украинского сливочного масла упал в 1,9 раза, до 4,95 тыс. тонн, в денежном выражении – в 1,7 раза, до $22,67 млн. Импорт сливочного масла составил 5,81 тыс. тонн ($22,17 млн), в то время как в прошлом году это была 451 тонна ($2,8 млн).

Таможенники информируют, что экспорт молока и сливок (сгущенных) за пять месяцев снизился на 32%, до 10,94 тыс. тонн, на общую сумму $23,14 млн, что на 31,6% ниже за аналогичный период прошлого года. Импорт этой группы товаров вырос в 2,2 раза, до 1,72 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до $3,98 млн.