Украина планирует использовать свой биоэнергетический потенциал

Новости Бизнеса:Александр Домбровский рассказал, что Украина может заменить до 20 миллиардов кубов газа внутренними биоресурсами.

Украина может заменить до 20 млрд кубометров газа внутренними биоресурсами, что позволит значительно экономить на ежегодной покупке импортных энергоресурсов.

Об этом сказал президент энергетической компании МХП Эко Энерджи Александр Домбровский в интервью изданию "НВ".

"Украина как аграрная страна имеет огромный биоэнергетический потенциал. По оценкам Биоэнергетической ассоциации Украины, мы можем заменить около 20 миллиардов кубометров газа внутренними биоресурсами. И речь идет о возобновляемом ресурсе, который забирает CO2 из воздуха и дает положительный мультипликативный эффект экономике", - отметил Домбровский.

Результатами развития биоэнергетики, по его мнению, может быть масштабное производство биогаза, биометана, "зеленой" электроэнергии и тепловой энергии, биоэтанола и применение этих ресурсов в транспортном секторе. Нововведения потребуют значительных инвестиций и инноваций.

"Формула, которую я для себя вывел, это условно "четыре И": информация, инновации, интеграция и инвестиции. Эта цепочка позволяет стране иметь наукоемкий, высокотехнологичный продукт", - считает Домбровский.

ПРАТ "МХП Эко Энерджи является поставщиком "зеленой" электроэнергии в ряд регионов Украины. Общество имеет два мощных биогазовых комплекса и крышную солнечную электростанцию.