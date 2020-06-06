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Хищение зерна: в МВД объяснили, почему раньше не проверяли Госрезерв

Хищение зерна: в МВД объяснили, почему раньше не проверяли Госрезерв
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине, ранее полиция не имела оснований проверять, имеются ли в Госрезерве 150 000 тонн зерна.

Ранее полиция не имела оснований проверять, имеются ли в Госрезерве 150 000 тонн зерна, о хищении которых заявило СБУ, потому что внутренние и государственные аудиты показывали, что в системе все хорошо.

Об этом в комментарии корреспонденту заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.

"Сейчас началась государственная аудиторская проверка предприятий Госрезерва. Как она будет проходить, не знаю. Ибо до сегодняшнего дня во время внутренних и государственных проверок в этой системе результаты показывали, что там все хорошо. И даже если кто-то обвиняет полицию, что мол, полиция должна была контролировать эту ситуацию, то это не так. Как ее контролировать, когда, согласно документам, должно быть обоснование, основа и причина открытия определенных дел. А когда отчеты аудиторских проверок государственного предприятия показывают, что подобных оснований нет, то о каком расследовании могла идти речь?", - говорит Апостол.

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Также советник министра внутренних дел сообщил, что в ближайший вторник он должен встретиться со следователем. "Лично я на этом не остановлюсь. В меру своих полномочий, с разрешения следователя, я буду обнародовать для общества важную информацию, касающуюся ситуации в Госрезерве и не только там", - добавил он.

По словам Апостола, "следствие по этому делу имеет ряд конкретных, вопиющих фактов. Но на это все нужно время - перемерить, перевесить, проверить каждую цифру. Была проведена лишь часть аудита, в пяти областях. И такой результат... Цифры просто ужасают. Но это произошло не сегодня и не вчера. Это продолжалось годами".

Как сообщалось, на трех предприятиях Госрезерва обнаружено отсутствие почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации. В то же время по документам товар на складах есть. На одном из предприятий не нашли почти 18 000 тонн зерна, на другом - почти 20 000 тонн, на третьем - 112 000 тонн.

Следователи СБУ открыли уголовное производство.

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Украина, МВД, Госрезерв.
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