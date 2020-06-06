В Украине снова начали работать почти две сотни "теневых" АЗС

Новости Бизнеса:За время карантина возобновили работу почти 200 нелегальных автозаправок.

Во время карантина "теневые" АЗС начали массово возобновлять свою деятельность, по которой был нанесен удар во время январско-февральских акций по очистке рынка нефтепродуктов от нелегального сегмента. Согласно сверке информации на ресурсе perevirAZS.info о местах розничной торговли топливом, имеющих признаки нарушения норм законодательства, с публичным реестром лицензиатов на сайте налоговой службы, за время действия карантина к работе вернулись 193 нелегальные заправки (по состоянию на 5 июня).

Об этом сообщили в пресс-службе Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ).

Представители НАУ, куда входят крупнейшие легальные операторы рынка нефтепродуктов Украины, охарактеризовали данную ситуацию как критическую и в своем обращении премьер-министру, генпрокурору и налоговой службе призвали чиновников инициировать проведение проверок объектов розничной торговли топливом на предмет соблюдения законодательства.

В ассоциации также подчеркнули, что часть АЗС во время предыдущих проверок получила лицензии на право розничной торговли топливо, однако наличие полного перечня разрешительных документов вызывает у представителей НАУ сомнения. Компании призывают проверить в таких АЗС наличие лицензии на розничную торговлю топливом на место торговли, регистрации РРО, акцизного склада, оформление наемных работников, предоставление отчетности и других требований законодательства.

В сообщении ассоциации также отмечается, что особенно негативно сказывается на рынке возрождение "тени" из-за убытков легального сектора, обеспечивающего доходы в бюджет. За время карантина они уменьшились на 40-50%, считают в НАУ.