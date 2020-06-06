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Программа "Энергодом": Фонд энергоэффективности получил 100 заявок на участие

Программа "Энергодом": Фонд энергоэффективности получил 100 заявок на участие
15:14 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:На участие в Программе "Энергодом", фонд энергоэффективности получил 100 заявок от ОСМД.

Фонд энергоэффективности получил 100 заявок от ОСМД на участие в Программе "Энергодом".

Об этом сообщается на сайте фонда.

В пресс-релизе сообщается, что большинство полученных заявок предусматривают осуществление мероприятий по Пакету "Б" (Комплексний- ЭП) - 88, то есть совладельцы домов готовы реализовывать масштабные проекты, качественно влияют на уровень энергоэффективности здания и способствуют уменьшению платежек за тепло.

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По состоянию на 5 июня 2020 общая стоимость проектов составляет 551, 131 млн, предварительно рассчитанная сумма грантов составляет 384,190 млн.

Больше всего - 26 заявок получено от объединений совладельцев из Волынской области, 12 - из Черниговской, 9 из Львовской области, а такжн 8 заявок поступили из Одесской области.

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Украина, ОСМД, Энергодом.
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